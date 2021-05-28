Собянин увеличил до 35 лет возраст молодых семей, получающих выплату при рождении ребёнка Фото: Shutterstock

Московский мэр Сергей Собянин увеличил до 35 лет включительно возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка в российской столице. До этого такое право имели только те семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет. Соответствующее постановление градоначальник подписал в пятницу, 28 мая, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

- Московское правительство распространило право на дополнительное единоразовое пособие, выплачиваемое в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба супруга имеют возраст не старше 36 лет, - говорится в сообщении.

При этом единственный родитель в семье, возраст которого составляет от 30 до 36 лет, также имеет право на получение данной единовременной выплаты при рождении ребенка. Средний уровень дохода семьи на одного человека не должен быть выше уровня прожиточного минимума.

Отмечается, что при рождении первого ребенка размер выплаты на него в российской столице составит пять прожиточных минимумов, то есть90 145 рублей. Выплата на второго ребенка - 126 203 рубля, третьего и последующих — 180 290.

Власти Москвы напомнили, что данную выплату могут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января текущего года.