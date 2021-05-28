В России 28 мая 2021 выявлено 9 252 новых случая заражения коронавирусом за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявлено 9 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 28 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 044 459 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3 274. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заболело 840 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 746.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 40 4летальных исхода, а вылечили 9 385 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 120 406 заразившихся, всего выздоровели 4 661 234 человека.