В России намерены ужесточить правила вывоза детей родителями-иностранцами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России планируют ужесточить правила вывоза детей за границу при разногласиях родителей. Теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка из страны, и сам не сможет вывезти его. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказал глава правления российской Ассоциации юристов Владимир Груздев.

По его словам, соответствующее предложение уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

- Система будет более гибкой. Родители смогут прописывать адресные запреты и включить в стоп-лист определенные государства. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке. Родитель, который является гражданином России, при подаче заявления о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком. Данный запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки, - сообщил Владимир Груздев в интервью РИА Новости.

При этом родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. По словам председателя правления Ассоциации юристов России, необходимость такой нормы обусловлена тем, что на практике нередко происходят ситуации, когда родители-иностранцы вывозят своих детей-россиян в другие страны при наличии разногласий с другим родителем-россиянином.

В настоящее время инициатива готовится ко второму чтению в Государственной думе России.