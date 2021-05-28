Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента Сирии. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Российский президент Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на должность президента Сирии. Об этом в пятницу, 28 мая, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Напомним, Башар Асад, который занимает пост главы Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. В ходе голосования он получил 95,1 процента голосов избирателей, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3 процента.

- Данные голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие к вам со стороны граждан Сирии и их доверие к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в государстве, - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что РФ планирует и дальше оказывать всемерную поддержку Сирии в борьбе с террористическими и экстремистскими силами, а также в продвижении процесса урегулирования политической обстановки и восстановлении страны.