Украина ввела санкции против семи российских артистов

Минкульт Украины ввел санкции против семи российских артистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство культуры и информационной политики Украины ввело санкции против семи артистов из России.

На этот раз в "черный список" попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.

Общее число человек в таком списке достигло 199.

26 мая правительство Украины ввело санкции против 11 деятелей культуры России. Санкции были применены за посещение Крыма. Тогда в список вошли актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также певица и телеведущая Анастасия Сланевская, и певец Ярослав Сумишевский.