Зампостпреда РФ при ООН: на встрече Путина и Байдена не будет табуированных тем

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что на встрече Путина и Байдена не будет табуированных тем Фото: REUTERS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на саммите президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена не будет табуированных тем.

- Нет каких-либо табуированных тем. Но мы не будем обсуждать предположения и заявления по принципу highly likely или "другого объяснения быть не может". Дайте нам факты, выложите их на стол, и мы их обсудим, — сказал Полянский на брифинге.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать многого от встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского президента также уточнил, что четкой договоренности по месту встречи президентов в Женеве пока нет. Он подчеркнул, что президенты на встрече обменяются мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран.