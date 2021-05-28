Владимир Путин сообщил, что первый блок Белорусской АЭС будет запущен в июне 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской атомной электростанции состоится в июне 2021 года.

- У нас в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции, — сказал российский лидер.

Лукашенко подтвердил информацию, отметив, что запуск будет дан промышленной эксплуатации. Путин ответил, что работу можно считать практически завершенной. Он добавил, что это еще один хороший пример российско-белорусского сотрудничества.

Ранее Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в Сочи. Лукашенко в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение и отметил, что искупаться можно в выходные дни. Путин добавил, что Черное море становится все теплее и это поспособствует удачному исходу переговоров.