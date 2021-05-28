«РТ-Инвест» обратилась к экосообществам из-за участившихся пожаров на мусорных полигонах в России

В России участились пожары на мусорных полигонах Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания «РТ-Инвест» официально обратилась к экспертному экологическому сообществу – общественным организациям Greenpeace, Bellona, «Альянс против мусоросжигания», Ассоциации «НП Совет Рынка» и Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» - в связи с участившимся в России пожарами на мусорных полигонах. В частности, беспокойство компании вызвал пожар в Башкирии, из-за которого с дискомфортом и проблемами со здоровьем столкнулись жители Уфы. Некоторые из них жаловались на тошноту, кашель и головные боли, но перечисленные организации почему-то не отреагировали на проблему должным образом.

«Информируем вас, что только за последнюю неделю произошло шесть крупных случаев горения полигонов в России. Накануне горела свалка в Уфе, также пожары были зафиксированы в Анапе 22 мая, в Якутии 23 мая, на хуторе Большой Лог в Ростовской области 24 мая, в Челябинской области 25 мая, в Омске 26 мая. Только за последнее время вредные выбросы, по экспертным оценкам, составили совокупно сотни тонн высокотоксичных веществ и парниковых газов. При этом только за неделю в зоне выбросов вредных веществ оказались совокупно более 3 млн человек. И это только случаи, которые были зафиксированы надзорными ведомствами», - заявили в «РТ-Инвест».

Компания отметила, что ранее экологические сообщества активно выступали против проекта «РТ-Инвест» по строительству заводов энергоутилизации отходов. Представителей организации удивило, что сообщества выступают против термической переработки отходов в энергию, но не выражают свое мнение по вопросам горения отходов на полигонах.

«Планомерно ваши организации формируют негативное мнение о строительстве заводов, тем самым противодействуя технологической реформе отрасли обращения с отходами, цель которой - сокращение и в дальнейшем полный отказ от полигонного захоронения», - отметили в «РТ-Инвест».

Компания обратилась к экосообществу с предложением дать экспертную оценку выбросам вредных веществ, которые происходят во время горения мусора на полигонах, чтобы у жителей России сложилось полное понимание о влиянии таких пожаров на здоровье населения и на экологическую обстановку, в целом.

От себя эксперты «РТ-Инвест» добавили, что организация мусорных полигонов отравляет почву, грунтовые воды, воздух, а в летний сезон подвергает дополнительным рискам пожаров, во время которых в атмосферу попадают громадные количества высокотоксичных веществ (полиядерные ароматические углеводороды, эндокринные разрушители, полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны, канцерогенные тяжелые металлы, монооксид углерода, диоксиды азота и серы). Такие выделения способны спровоцировать развитие гормональных и сердечно-сосудистых заболеваний у продевающего поблизости населения, а также повысить риск развития у местных жителей раковых образований.

В качестве решения проблемы, компания предлагает пересмотреть в стране отношение к сбору, хранению и утилизации мусора.

«Отказ от полигонного захоронения возможен при реализации комплексной системы обращения с отходами, где обязательно внедрен раздельный сбор, промышленная сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов и органики, финальный этап – энергоутилизация отходов, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот», - заявили в компании