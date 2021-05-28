Путин назвал "всплеском эмоций" ситуацию с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Путин отметил, что после принудительной посадки самолета лидера Боливии на Западе в 2013 году была "тишина". Фото: Михаил Климентьев. Пресс-служба президента РФ, ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком" ситуацию с посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании "Ryanair".

- Спасибо, что приехали, как договаривались. Договаривались об этом еще до очередного витка, - обратился к российскому лидеру президент Беларуси Александр Лукашенко.

-... очередного витка, всплеска эмоций, - завершил его реплику Владимир Путин.

Президент Путин также напомнил, что в 2013 году на принудительную посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса Запад никак не отреагировал.

- Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина, - отметил Путин.

Напомним, сегодня, 28 мая 2021, президенты России и Беларуси проводят переговоры в Сочи.

Как сообщал сайт KP.ru, Лукашенко привез на встречу с Путиным документы о посадке самолета Ryanair в Минске. 23 мая 2021 в Минске самолёт ирландской авиакомпании, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. После посадки самолёта был арестован летевший в нём основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.