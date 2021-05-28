Путин напомнил об инциденте с бортом президента Боливии, говоря о посадке самолета Ryanair в Минске

Владимир Путин сравнил посадку самолета Ryanair в Минске с бортом президента Боливии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, говоря об инциденте с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту, вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что Путиным привел документы об инциденте с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. Он добавил, что сейчас белорусская оппозиция пытается накалить политическую обстановку в стране до уровня лета 2020 года, когда в республике проходили массовые акции протеста.

- Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина, — отметил Путин.

Белорусский лидер согласился со словами президента России.

Инцидент с самолетом президента Боливии Эво Моралесом произошел в 2013 году. Тогда авиасудно приземлилось в Вене из-за слухов о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении гостайны.