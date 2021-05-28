МВД: почти 2 миллиона россиян употребляют наркотики

В МВД РФ сообщили, что 1,9 миллиона россиян употребляют наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин сообщил, что за последние пять лет число употребляющих наркотики россиян сократилось и составляет 1,9 миллиона человек.

- Данные соцопросов показывают, что в проблему употребления запрещенных веществ втянуто чуть больше 1% населения страны. Это порядка 2 млн человек, а если быть точнее, 1,9 млн. Единственное, что радует, что данные цифры на протяжении пяти лет сокращаются, — сообщил он на всероссийском конкурсе Большая перемена".

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом число несовершеннолетних россиян, имеющих дело с наркотическими веществами, сократилось на 15%.

В 2019 году депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для россиян, употребляющих наркотики. По мнению политика, наркоманов необходимо отправлять в тюрьму, поскольку они подвергают опасности жизни и других людей. Депутат выразил уверенность, что штрафы за употребление наркотиков – слишком мягкое наказание.