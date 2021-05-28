Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за новой работы

Наталья Поклонская сообщила, что не будет баллотироваться в Госдуму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

- Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя, — сообщила Поклонская у себя в Telegram-канале.

Также она намекнула, что вскоре наденет китель, но не уточнила какой. Также она поблагодарила своих сторонников за поддержку и назвала их "спасательным кругом в океане политики".

В начале года появилась информация, что бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская планирует восстановиться на прежнюю должность в республике, если ее не включат в списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. Во время пресс-конференции она отметила, что все зависит лишь от фракции, которая пригласила ее на выборы в 2016 году.