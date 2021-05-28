Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более 5 часов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В Сочи 28 мая 2021 года завершились переговоры российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Обсуждение ряда важных вопросов представителей двух стран длились пять часов и 15 минут.

Таким образом, рекорд по длительности переговоров в этот раз не побит. В феврале Путин и Лукашенко общались шесть с половиной часов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Лидеры обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей, а также затронули инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минке после сообщения о минировании. Тогда в белорусской столице с рейса сняли Романа Протасевича , который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина "за человеческое приглашение".