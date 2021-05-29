МИД Украины назвал угрозой для страны сближение России с Белоруссией Фото: REUTERS

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России с Белоруссией «угрожает национальной безопасности» его государства. Министр сказал, что власти Украины должны учитывать такую угрозу в ходе принятия своих решений.

- Сближение Белоруссии с Россией является симметричным ростом угрозы использования Белоруссии российской стороной для наращивания агрессии против нашей страны, - сказал он в эфире телеканала «1+1».

Напомним, с 26 мая Украина полностью прекратила авиационное сообщение с Белоруссией из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и воздушным судам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Во вторник белорусское посольство направило ноту протеста украинскому МИД, назвав данное решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

Как сообщал сайт kp.ru, Лукашенко привез на встречу с Путиным документы о посадке самолета Ryanair в Минске.