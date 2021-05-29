Туристический кэшбэк для участников студенческих конкурсов запустят в России с 1 июля 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 1 июля текущего 2021 года запустят программу туристического кэшбэка для студентов, которые принимают участие в конкурсах от АНО «Россия - страна возможностей». На данную программу планируется выделить около двух миллиардов рублей. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе своего выступления на онлайн-конференции в ТАСС.

- Программа для участников конкурсов от АНО «Россия - страна возможностей» обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим предварительным расчетам, этот кэшбэк начнет действовать уже с 1 июля текущего года. Выделить на это планируют два миллиарда рублей, - сообщила она.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за первые три дня действия программы туристического кэшбэка на детский отдых родители купили около 21 тысячи путевок для своих детей на общую сумму в 700 миллионов рублей. В настоящее время в программе детского туристического кэшбэка принимают участие примерно 1,3 тысячи лагерей.