Умер Бенуа Сокаль, создатель серии компьютерных игр Syberia Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Бенуа Сокаль, бельгийский художник и создатель компьютерных игр, в том числе знаменитой серии квестов Syberia. Его не стало в возрасте 66 лет. Об этом в субботу, 29 мая, сообщает издание Microids.

Отмечается, что причиной смерти автора видеоигр стала продолжительная болезнь.

- Бенуа Сокаль внес очень большой вклад в глобализацию компьютерных игр благодаря разнообразным и плодотворным проектам за последние 25 лет, - говорится в сообщении.

Первой игрой Сокаля стал квест Amerzone, а наиболее известным проектом с участием художника стала видеоигра Syberia, созданная им при поддержке Microids в 2002 году. Бенуа Сокаль работал и над двумя продолжениями Syberia, а также принимал активное участие в создании четвертой части игры Syberia: The World Before, выход которой планировался в текущем году.

Бенуа Сокаль также разработал квесты Paradise и Sinking Island – их выпустила его собственная компания White Bird Productions.