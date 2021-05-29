Путин поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать дело россиянки Софьи Сапеги

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ самым внимательным образом отслеживать дело россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тема задержанной в Минске россиянке была поднята в ходе прошедшей в Сочи встречи между российским лидером и президентом Белоруссии Александром Лукашенко

«По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии», - заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что необходимо исходить из того, что было ранее подчеркнуто Путиным, «что все должно происходить в рамках закона».

Напомним, что россиянку Софию Сапегу задержали в воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Впоследствии девушка призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала. Как сообщалось, россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.