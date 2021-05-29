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Здоровье29 мая 2021 23:18

Онищенко заявил, что версия лабораторного происхождения коронавируса не доказана

По его мнению, пока ни одна из версий и теорий появления covid-19 пока не может быть официально доказана
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Онищенко заявил, что версия лабораторного происхождения коронавируса не доказана

Онищенко заявил, что версия лабораторного происхождения коронавируса не доказана

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни одна из версий о происхождения коронавирусной инфекции в мире на данный момент не может быть официально доказана. Об этом заявил академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его мнению, это связано с тем, что сейчас не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.

- И та, и другая версии не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом американцы, которые в 2001 году вышли из конвенции, - рассказал РИА Новости Онищенко.

Ранее сообщалось, что ученые утверждают, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса. Авторы сенсационного заявления - Ангус Далглиш, профессор онкологии Лондонского университета и норвежский вирусолог доктор Биргер Соренсен, глава фармацевтической компании Immunor. Первый из них известен своими работами в области создания вакцины против ВИЧ.

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