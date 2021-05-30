Вильфанд: "настоящее лето" придет в Центральную Россию к концу недели

Роман Вильфанд рассказал, когда "настоящее лето" придет в Центральную Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "настоящее лето" придет в Центральный федеральный округ России к концу недели.

- К концу рабочей недели температура уже будет около 25 градусов, и это будет настоящее лето, — цитирует специалиста ТАСС.

Он отметил, что потепление в этом регионе будет постепенным, и начнется с 1 июня.

- 1 числа днем температура уже будет приближаться к 20-градусной отметке. Солнце будем ощущать, а дальше каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса, — сообщил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что до конца мая сразу в нескольких регионах России прогнозируются похолодание и ночные заморозки до трех градусов. Речь идет о Карелии, Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях и севере Поволжья. Синоптик предупреждает, что такая погода может негативно повлиять на плодовые и сельскохозяйственные культуры.