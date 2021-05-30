Глава РФПИ: мы видим ажиотажный спрос на вакцину "Спутник V" во всем мире

Глава РФПИ сообщил, что видит ажиотажный спрос на вакцину "Спутник V" во всем мире Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" вызывает ажиотажный спрос во всем мире.

- Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности, — сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что эффективность препарата подтверждена не только в России. В частности, об этом свидетельствуют данные Мексики, Аргентины, Венгрии и "многих других стран".

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ускорить регистрацию вакцины "Спутник V". Он добавил, что "исключительно из идеологических причин" затягивать процесс регистрации российского препарата нельзя. Если вакцина будет одобрена EMA, то Бавария рассчитывает получить 2,5 миллиона доз.