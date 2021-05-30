Путин на ПМЭФ-2021 пообщается с журналистами, инвесторами и бизнесменами

Президент будет лично присутствовать на пленарном заседании 4 июня 2021 года. Фото: REUTERS

Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и поговорит с журналистами мировых информационных агентств.

Журналисты ожидают, что выступление главы государства будет "объемным". Кроме того, по данным телеканала "Россия 1", Владимир Путин пообщается с бизнесменами и инвесторами.

ПМЭФ в этом году пройдет со 2 по 5 июня 2021 года в очном формате в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Как сообщил ранее "Росконгресс", президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании 4 июня. Позднее стало известно, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в форуме дистанционно.

Напомним, что с участников Петербургского международного экономического форума в этот раз потребуют сдать тест на коронавирус.