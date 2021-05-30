Взрыв произошел во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар. Фото: REUTERS

Посольство РФ в ЦАР проверяет сообщения о гибели трех россиян.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил, что трое россиян и двое местных полицейских погибли в четверг, 27 мая, в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Причиной смерти стало срабатывание самодельного взрывного устройства.

"Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые", - цитирует Казаги Agence France-Presse.

Взрыв произошел во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км к северо-западу от столицы страны - города Банги.

Местным СМИ стало известно, что случай произошел, когда колонна возвращалась к месту базирования. В районе поселка Бондиба под одной из машин взорвалась самодельная мина. Жертвами стали пять человек погибли, четверо доставлены в госпиталь.