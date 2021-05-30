"Ростех" рассчитывает запустить пилотные зоны 5G в России в 2023 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко сообщил, что пилотные зоны 5G в России с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году.

"Думаю, в 2023 году пилотные зоны [5G] уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией. Мы не говорим, что у нас не будет иностранных комплектующих, это невозможно, это утопия. Наша главная задача - обеспечить управляемость, защищенность и реализуемость именно комплексного решения", - сказал он в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе.

По его словам, в России определяется пул компаний, способных разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений. Бровко отметил, что самое важное сейчас - это сформировать команду. Он подчеркнул, что у маленьких организаций не хватает финансирования.

"Мы фактически за них исполняем обязанности по финансированию. Нам кажется, это даст серьезное ускорение отрасли, и мы увидим в 2023 году первые решения ", - добавил он.