«Почта России» перейдет в формат холдинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России» станет холдингом, в который войдет более десяти компаний. Об этом сообщил гендиректор ФГУП Максим Акимов, отметив, что переход к холдинговой модели управления по примеру немецких, итальянских и сингапурских почтовиков описан в корпоративной стратегии развития на 2020 – 2030 годы.

Сейчас документ находится на утверждении в совете директоров. Максим Акимов рассказал, что стратегия описывает перспективы развития и реформирования российской почтовой компании, главная цель изменений – повысить эффективность управления.

«Управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно», - подчеркнул гендиректор российской почтовой компании в интервью РБК.

По его словам, «Почта России» планирует запустить «так называемое отделение на дому, когда нам выгоднее доплатить сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения, где нужно исправлять провалившийся пол и потолок, сквозь который давно видны звезды».

«При этом, подчеркну, число отделений мы сокращать не будем», - добавил Максим Акимов, пояснив, что будут меняться только форматы работы.