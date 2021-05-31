Умер Джо Лара – актер, сыгравший Тарзана в телесериале 1990-х годов

Американский актер, модель и кантри-музыкант Джо Лара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из США: умер Джо Лара – американский актер, модель и кантри-музыкант Джо Лара (Joe Lara), известный по роли Тарзана в телесериале 1990-х годов под названием «Тарзан: Героические приключения».

Выяснилось, что 58-летний Джозеф Лара и его жена, диетолог Гвен Шамблин, погибли в авиакатастрофе, которая произошла накануне в штате Теннесси. Супруги находились на борту упавшего в озеро самолета Cessna C501, сообщает издание Hollywood Reporter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 30 мая, администрации округа Резерфорд сообщила о крушении небольшого воздушного судна вскоре после взлета из аэропорта в городе Смирна. По невыясненным пока причинам самолет Cessna C501, направлявшийся во Флориду, рухнул в расположенное неподалеку озеро, в результате погибли семь человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование этой авиакатастрофы.

За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл в трех десятках кинофильмов и сериалов. Его дебютом в кино стала эпизодическая роль американского солдата в фантастическом боевике «Ночные войны» (1988), а в 1989 году на экраны вышел фильм «Тарзан на Манхэттене» режиссера Майкла Шульца, где Джо Лара впервые сыграл Тарзана. Актер также снимался в сериалах «Спасатели Малибу» и «Конан».