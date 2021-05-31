Новостной портал Newsru.com объявил о своем закрытии. Фото: скриншот

Новостной портал Newsru.com сообщил, что прекратит свою работу по финансовым причинам. Заявление было опубликовано на сайте издания.

- Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика, — говорится в сообщении редакции.

Портал сообщил, что накопленный за 21 год архив останется открытым. Издание отметило, что с грустью прощается со своей "уникальной и верной аудиторией".

Newsru.com — российское интернет-издание, которое изначально было сайтом телекомпании НТВ. В нынешнем виде портал существовал с 28 августа 2000 года. В 2001 году телеканал вошел в состав ОАО "Газпром-Медиа", но портал не являлся его подразделением. Сервер Newsru.com располагался на территории Соединенных Штатов Америки. .