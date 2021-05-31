Российские курсанты оказались самыми быстрыми в мире

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе Всеармейского конкурса Армейских международных игр "Безопасная среда" среди лучших экипажей радиационной, химической разведки, который прошел в Ярославской области на полигоне Песочное, первое место заняли курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Впервые на этапе "Индивидуальная гонка" курсанты курсантам Военной академии РХБЗ установили мировой рекорд и преодолели трассу полигона быстрее, чем это делали в предыдущие годы военнослужащие Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Северной и Юго-Восточной Африки, а также стран СНГ.

- Военнослужащие в составе двух экипажей разведывательных химических машин РХМ-4 в противогазах и защитных костюмах на максимальных скоростях преодолели десятки сложнейших препятствий на маршруте, протяженность которого составила 11 километров. Кроме того, конкурсанты выполнили задачи по обнаружению радиоактивных источников условного заражения, отбора проб и специальной обработки бронетехники, - сообщили подробности прохождения испытаний военнослужащими в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в разные годы в конкурсе принимали участие Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик, Исламской Республики Иран, Арабской Республики Египет.

Теперь курсантам Военной академии РХБЗ в августе с.г. предстоит представить Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном этапе АрМИ в Китае.

СПРАВКА "КП"

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов – «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнил 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.