Власти Китая разрешили гражданам иметь до трех детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти приняли разрешили гражданам иметь до трех детей.

Как передает газета «Жэньминь жибао», соответствующие решение было принято по итогам заседания Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

В ходе заседания было отмечено, что дальнейшее смягчение политики в области деторождения, реализация политики «Пара может иметь троих детей» и поддерживающие меры смогут улучшить структуру китайского населения, а также наилучшим образом реализовать общенациональную демографическую политику страны.

Дата вступления в силу новой меры не уточняется.

Напомним, ранее в КНР был введен запрет иметь более, чем двух детей. Однако по итогам прошедшей в прошлом году переписи населения, в Китае насчитывается 1,41 миллиард человек против 1,34 миллиарда десятью годами ранее. Китайские эксперты отметили замедление темпов прироста населения и угрозу старения населения.