Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика31 мая 2021 10:51

Россия намерена помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска

В МИД РФ заявили, что реакция Запада на инцидент с Ryanair вызывает «абсолютно негативные эмоции»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Россия намерена помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска

Россия намерена помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва будет помогать Минску, если Европейский Союз введет санкции в отношении Белоруссии. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», - приводит РИА Новости слова директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, то, что «придумывают западники» в отношении Минска, вызывает «абсолютно негативные эмоции», поскольку прежде всего надо провести расследование произошедшего с экстренной посадской самолета в белорусской столице, «а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления».

Дипломат уточнил, что подход России «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер», в том числе в отношении транзита российского газа, «надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах».

Как писал сайт kp.ru, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами собираются заняться разработкой адресных санкций против ключевых представителей властей Белоруссии. В частности, рассматривается возможность вернуть ранее снятые ограничения в отношении девяти госпредприятий из этой республики.