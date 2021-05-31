Ученый предупредил о "более мощном взрыве" пандемии из-за индийского штамма

Ученый из Сингапура предупредил о "более мощном взрыве" пандемии из-за индийского штамма Фото: Иван МАКЕЕВ

Декан Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин заявил, что миру угрожает более мощный взрыв пандемии из-за индийского штамма коронавируса.

Как пишет газета The Straits Times, специалист отметил высокую скорость передачи этого штамма, с которой не могут справиться специалисты.

- Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее, — заявил ученый.

Он предупредил о появлении новых штаммов коронавируса, особенно в странах со слабым контролем над пандемией. По мнению ученого, справиться с ситуацией можно только посредством вакцинации. Она снизит и риск заражения, и опасность развития серьезных симптомов в случае инфицирования.

Ранее американский ученый Питер Хотез заявил о необходимости тщательного изучения происхождения COVID-19, иначе будет угроза возникновения COVID-26 и COVID-32. Он призвал отправить в китайский город Ухань профильных специалистов, отметив, что для исследования нужно будет сотрудничать с китайским правительством.