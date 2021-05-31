Белоусов: металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей

Андрей Белоусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Доходы металлургов в России за прошлый год выросли в разы. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметив, что таким образом металлурги получили 100 млрд рублей сверхприбыли, которые должны вернуть в бюджет страны.

«В ковидный год, отчетность сейчас пришла, доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет ... примерно на 100 млрд рублей по году», - заявил он заявил в интервью телеканалу РБК, отметив, что эти деньги они должны вернуть в виде налога

По словам Белоусов, металлурги понимают, что им необходимо вернуть деньги, полученные сверхприбыли. Как уточнил вице-премьер, власти сейчас готовы рассмотреть изменение налогообложения металлургической отрасли, добавив, что повышение НДПИ в данном случае будет эффективнее введения демпфера.

«Уж лучше НДПИ повысить, потому что рынки забиты, и ряд наших коллег-конкурентов, например американцы, да и европейцы тоже, прорабатывают или уже ввели компенсационные меры так называемые против наших экспортеров - это импортная пошлина», - пояснил он.