В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. Соответствующие решение вынес бельгийский судья Бруно де Хаус.

Как передает издание EUobserver, ссуд также конфисковал у россиян Сергея Медведева и Ирины Теркиной 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в бельгийском Антверпене.

Издание считает, что существует связь между средствами, полученными за продажу данной недвижимости, и деятельностью фонда Hermitage Capital Management, в котором работал российский аудитор Сергей Магнитский, которого в 2009 году. Его ранее обвинили в уклонении от уплаты налогов в России.

Кроме того, издание сообщает, что конфискованные 400 тысяч евро якобы были частью суммы в четыре миллиона евро, отмытой «российскими чиновниками» и «мафией» в бельгийских банках.

Адвокат Карел де Мейстер, представляющий интересы Hermitage Capital Management, заявил, что она потребовали у судьи провести дополнительное расследование. «Если в Бельгии удастся найти еще какие-либо доходы от отмывания денег, мы, разумеется, попросим конфисковать и их», - приводит издание его слова.