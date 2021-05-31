Песков не знает, почему Путин не купался в Черном море вместе с Лукашенко

Дмитрий Песков не знает, почему Владимир Путин не купался в Черном море вместе с Александром Лукашенко Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, по какой причине президент России Владимир Путин не стал купать с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

- Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что главы государств реализовали все совместные планы и на следующий день, в субботу, продолжили неформальное общение и совершили морскую прогулку.

Напомним, 28 мая Владимир Путин предложил главе Белоруссии искупаться, пока он находится в Сочи. Лукашенко в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение и отметил, что искупаться можно в выходные дни. 30 мая Лукашенко искупался в Черном море, но российский лидер ему компанию не составил.