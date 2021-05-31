Лавров о возможном отключении России от SWIFT: ЕС и Запад доказали свою ненадёжность

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение отключения России от системы SWIFT не новое, и звучат ни один месяц и ни один год. По его словам, не ясно, как в этом вопросе будут вести себя Запад и Европейский Союз, но в целом они доказали свою ненадёжность.

«В поисках дополнительных возможностей упоминается эта тема. Не знаю, какие решения будут приняты западными странами и владельцами SWIFT … Но мы также понимаем, что ЕС и Запад в целом доказывал на конкретных делах, что он партнер ненадежный», - отметил глава МИД РФ.

Лавров заявил, что Москва готова и заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом, напомнив, что Россия является частью Евразии – континента, представляющего «локомотив мировой экономики». По его словам, не использовать преимущества было бы «недальновидно».

«Учитывая действующие в ЕС принцип солидарности, вот используя этот принцип меньшинство русофобское это заставляет говорить про это. Мы хотим нормальных отношений, надеемся, что идеологизированная повестка в ЕС сменится на здравую», - сказал он.