Партия "Коммунисты России" призвала запретить концерты Бузовой

"Коммунисты России" призвали запретить концерты Ольги Бузовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Коммунисты России" предложили запретить выступления певицы Ольги Бузовой, так как она подает плохой пример молодому поколению. Как сообщили в пресс-службе партии, обращение было направлено в Минкульт РФ и Роскомнадзор.

Призыв стал реакцией на скандальное поведение артистки во время фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде, где помимо нее выступили и другие поп-звезды. Сообщалось, что Бузова вышла на сцену с 50-минутным опозданием и нецензурно выругалась в микрофон.

Как пишет "Газета.ру", организаторы мероприятия объяснили такое поведение певицы жаркой погодой и недавно перенесенной операцией. По их мнению, "тему раздули" местные СМИ, чтобы поднять рейтинги на скандале.

- Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля, — цитирует пресс-служба исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Партия призвала Минкульт и Роскомнадзор запретить выступления Ольги Бузовой на территории России.