Россияне получили 3 триллиона рублей маткапитала

Дмитрий Медведев сообщил, что за время действия программы материнского капитала россиянкам выплатили 3 трлн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время действия программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов. На эти цели было потрачено около трех триллионов рублей. Об этом он рассказал на форуме "Большой семейный совет".

- За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги, — сказал Медведев.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплачивать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах страны с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась такой мерой поддержки до этого. Материнский капитал также предложили распространить на мужчин – единственных усыновителей третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом.