Захарова отреагировала на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Дублина – Краков.

Захарова обратила внимание на то, что лайнер посадили днем ранее – в воскресенье, 30 мая, а новость появилась только сегодня, 31 мая. При этом об инциденте стало известно только из пресс-релиза авиакомпании, «а не из динамиков НАТО». Кроме того, не было слышно «ни одного политического заявления или комментария», а также «никто не требует международного расследования», добавила она.

«Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, самолет со 160 пассажирами на борту направлялся из Ирландии в Польшу. Лайнер экстренно приземлился в немецком аэропорту Берлин-Бранденбург вечером в воскресенье, 30 мая, и пробыл на взлетной полосе до раннего утра понедельника, 31 мая. Лайнер совершил экстренную посадку из-за сообщений о возможной взрывчатке. Взрывчатых веществ на борту не обнаружили, но при этом все пассажиры рейса были эвакуированы.