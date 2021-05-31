Правительство поддержало законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России Фото: REUTERS

Правительство поддержало законопроект, обязывающий зарубежных IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, открывать свои филиалы в России.

Согласно предложенному законопроекту, владельцы таких информационных ресурсов для работы в России должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять каналы взаимодействия российских регуляторов с ними на территории страны. Данная обязанность также распространят на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети.

Как передает ТАСС, в проекте отзыва комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, отмечается, что проект закона представляется актуальным на фоне участившихся случаев неисполнения сервисами иностранных IT-компаний требований российского законодательства. «Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект», - говорится в заключении.