В Польше начались крупные военные учения "Dragon-21" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше начинаются крупные военны учения этого года, которые будут проходить почти на всей территории страны. Войска будут отрабатывать свою тактику действий в воздухе, на суше и на море, а также в киберпространстве.

В учении на суше будет задействовано около 9 400 польских солдат и примерно 800 единиц военной техники. Учения продлятся до 18 июня.

Напомним, накануне, 27 мая, украинские артиллеристы провели учения и отработали задачи по противодействию морскому десанту у границы с Крымом. Незадолго до этого Велиеобритания провела военные учения. Сегодня, 31 мая, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия создаст около 20 новых военных соединений у западных границ в ответ на действия НАТО, наращивающего военное присутствие у российских границ.