Россия проигрывает Швеции 0:1 после первого периода на ЧМ-2021 по хоккею

Россия уступает пока что 0-1. Фото: REUTERS

В Риге завершился первый период матча ЧМ-2021 по хоккею. Наши играют против команды Швеции и пока что на табло счет не в нашу пользу - команда Валерия Брагина уступает 0:1 после стартовых 20 минут встречи.

Пока что наши парни смотрятся в целом неплохо и в первом периоде шведов просто перебросали - 13:5. Но один из пяти бросков оказался для нас роковым - на 9-й минуте поединка швед Фреден забросил шайбу, успешно разыграв большинство.

У сборной России перед этой игрой - 4 победы в 5 матчах чемпионата мира. У нас 12 очков в группе и неплохие турнирные перспективы. А вот шведам нужно побеждать сегодня, чтобы не иметь проблем с выходом в плей-офф этого турнира.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Швеция на ЧМ-2021 по хоккею.