Легкоатлета Ильгизара Сафиуллина задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин задержан в Москве по подозрению в сбыте и распространении наркотиков.

"В Москве по подозрению в распространении наркотиков задержан чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин. При обыске в его доме обнаружено около половины килограмма синтетических наркотиков. В настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания 28-летнего гражданина, но при этом не уточнили имя задержанного.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Бориса Пастернака злоумышленник был задержан", - сказали в полиции.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Спортсмен Ильгизар Сафиуллин находится под домашним арестом.