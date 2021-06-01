Полиция проводит обыски на даче политика Дмитрия Гудкова Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на даче политика Дмитрия Гудкова, а также начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия»* Александра Соловьева. Об этом Гудков сообщил во вторник, 1 июня, в своем официальном Telegram-канале.

Политик отметил, что повод для обысков ему неизвестен.

- У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева, и у моего начальника штаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен, - написал он.

Сообщается, что обыски на даче политика начались с самого утра сегодняшнего дня.

Дмитрий Гудков – депутат российской Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен».

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ