Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявлен в Китае Фото: REUTERS

В восточной китайской провинции Цзянсу врачи зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом во вторник, 1 июня, говорится в распространенном сообщении китайского Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Зараженный пациент – 41-летний житель города Чжэньцзян – почувствовал жар и недомогание в конце апреля текущего года. Через несколько дней после первых симптомов он обратился к медикам и был госпитализирован в больнице. К сегодняшнему дню его состояние стабилизировалось. Сообщается, что в скором времени его могут выписать из медицинского учреждения.

В конце мая специалисты национального центра по контролю и профилактике заболеваний КНР проанализировали материалы пациенты и выяснили, что он был инфицирован штаммом птичьего гриппа H10N3. Всех людей, которые имели контакты с зараженным, уже поместили од медицинское наблюдение, пока что никто из них не заболел.

До этого в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения человека H10N3, вирус передается между птицами и обладает низкой патогенностью.