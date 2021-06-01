Володин заявил, что Украина, Чехия и Прибалтика должны извиниться перед Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государства бывшего соцлагеря, а также Украина и Прибалтика обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что было вложено в них. Об этом во вторник, 1 июня, заявил в своем Telegram-канале председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты напомнил, что Украины требует денежного возмещения за строительство трубопровода «Северный поток – 2», Чехия хочет компенсации в 40 миллионов евро за якобы устроенный российскими спецслужбами взрыв на складах во Врбетице, а Прибалтика просит «компенсации за советский период».

- Когда эти страны входили в число государств соцлагеря, они привыкли жить за счет других. Если бы у них был суверенитет и независимость не на словах, а на деле, то такой привычки у них не сохранилось бы. Не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны, ведь россияне не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы объяснил, что речь идет о создававшихся в этих государствах рабочих местах, вкладывании сил и средств в их развитие, защите от внешних вызовов и угроз.

- Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И возобновить отношения, думая о будущем. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим, - заключил спикер нижней палаты.