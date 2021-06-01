Советник президента РФ: Арктика и Антарктида могут растаять из-за глобального потепления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арктика и Антарктида могут растаять из-за глобального потепления. Об этом во вторник, 1 июня, заявил советник российского президента по климату Руслан Эдельгериев.

- Это может случиться. Нет конкретной даты, потому что есть разные модели, указывают разные сроки. Но теоретически есть четкое обоснование, что это может быть. Уровень подъема океана, таяние арктических льдов – это тема, которая немало изучена. Есть теория, которая подтверждает, что эти ледяные шапки могут растаять, - сообщил он в интервью РИА Новости.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по информации министерства природных ресурсов и экологии России, ущерб от деградации многолетней мерзлоты на фоне глобального потепления в Арктике может составить не менее пяти триллионов рублей уже к 2050 году. По оценкам ученых, деградация мерзлоты в регионе составляет около 23% причин отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов.