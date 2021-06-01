Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» поставит крест на транзите газа через территорию Украины. Проект по строительству трубопровода политик назвал «флеш-роялем» в руках России. Об этом украинский президент заявил во вторник, 1 июня, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Если они завершат техническую сторону проекта в текущем году, трубопровод сможет заработать уже через два-три года. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. «Северный поток — 2» на сегодняшний день является козырной картой, флеш-роялем у них на руках, который еще и частично поддерживает Европа, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что немецкие власти сделали все для успешного запуска трубопровода «Северный поток – 2». Он выразил уверенность в том, что российский газопровод будет достроен до конца.