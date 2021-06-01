Минпромторг не обсуждал с Илоном Маском строительство завода Tesla в России

Илон Маск Фото: REUTERS

Минпромторг не обсуждал с предпринимателем Илоном Маском строительство завода Tesla в России. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Нет», - заявил министр промышленности и торговли РФ, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в России.

В конце мая появилось сообщение, что Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla. Как заявлял ранее Маск, Tesla, у которой на сегодняшний день нет сервисных центров в России, в скором времени может выйти на российский рынок. «Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», - заявлял предприниматель.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, изобретатель выразил уверенность, что весь транспорт в будущем будет электрическим, кроме ракет, добавив, что человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня паровые машины.