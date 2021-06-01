Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за ссылки на порносайт в школьном учебнике Фото: REUTERS

На Украине сотрудники Генеральной прокуратуры завели уголовное дело из-за распространения порнографии в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс. Об этом заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

По ее словам, в книге была напечатала ссылка, переходя по которой открывался порносайт. Теперь работники киберполиции уже заблокировали ресурс.

- Недавно в учебниках по украинскому языку за 10 класс был выявлен факт наличия ссылки на порносайт. Действительно, дети учатся по ней с 2018 года. Или это ошибка, или это был такой прикол - неизвестно. Но, в принципе, сколько за три года мы уже воспитали детей, имея такой учебник, -сообщила представитель надзорного ведомства во время межведомственного совещания.

До этого, Телевизионная служба новостей сообщила, что в школьном учебнике обнаружили ссылку на сайт с порнографией. Отмечалось, что она была размещена в разделе, где обсуждалась возможность введения в школах единой формы для учеников.