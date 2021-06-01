В своде законов Бельгии опубликовали рецепт блюда из спаржи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте официального журнала Бельгии, в котором публикуются все принятые в стране законы и указы, обнаружили рецепт.

В сообщении портала говорилось о приготовлении гратена из спаржи. Как отмечает "Би-би-си", внимание на этот рецепт обратил юрист Морган Моллер, когда изучал на сайте французскую версию Официального журнала Бельгии (Moniteur Belge). Оказалось, что в обновленной секции, посвященной ценам на медикаменты, и была размещена инструкция по приготовлению блюда.

При этом, раздел своде законов Бельгии заканчивался словами "Bon appеtit" (Приятного аппетита).

В своем Твиттере юрист Моллер разместил фото рецепта на сайте журнала. После этого инцидента портал свода законов был снова обновлен, однако на этот раз рецепт из него все же удалось убрать.