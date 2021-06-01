Министр экономики Франции ищет новую кошку в ведомство Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Франции глава министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр планирует приютить в здании ведомства нового штатного питомца.

Отмечается, что новый обитатель придет на замену кошке по кличке Олив, которая умерла в конце мая 2021 года в возрасте 22 лет. Об этом чиновник заявил в интервью французской газете Figaro.

- Я планирую приютить другую кошку, но какую, пока не знаю. Олив прожила очень долгую жизнь по кошачьим меркам, - отметил министр. .

Также руководитель ведомства отметил, что в здании министерства "всегда должна быть кошка и скоро она появится".

Отмечается, что кошка по кличке Олив впервые появилась в здании министерства на набережной Берси сразу после ухода Доминика Стросс-Кана в 1999 году. За это время в ведомстве 14 раз сменился глава.

Несмотря на то, что животное жило на улице, по вечерам питомца министерства запускали в здание. В 2004 году Олив даже посвятили статью в журнале La Revue administrative. Журналисты издания узнали о 10-процентном увеличении затрат на уборку помещений. Причиной этому стали разбросанные по кабинетам различные остатки еды, которыми многие сотрудники министерства угощали животное.